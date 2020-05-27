28 Şubatçı Karadayı’nın ölümü sonrası Mesut Yılmaz’a çağrı! ‘Çık açıkla’

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, dün ölen 28 Şubatçı darbeci İsmail Hakkı Karadayı’nın, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde siyasiler üzerindeki baskısı da masaya yatırıldı.

Aynı günlerin tekrar yaşanmaması için 28 Şubat sürecinde yaşananların açıklanması gerektiğini söyleyen Ali İhsan Karahasanoğlu, eski Başbakan Mesut Yılmaz’a çağrı yaptı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Hükümet kurmak istediklerinde İsmail Hakkı Karadayı kendilerini arayıp, 'biz bu hükümet modeline karşıyız' demiş midir dememiş midir? Kendilerini tehdit etmiş midir, etmemiş midir? Açıklasınlar. Açıklasınlar ki bu günkü o darbe şakşakçılarının da maskeleri inmiş olsun. Bir daha yeni bir darbe yapmaya kalkışmasınlar. Maksadımız o. Yoksa İsmail Hakkı Karadayı'yı, şunu bunu yargılamak değil, bir daha aynısı yapılmasın. Kimse cesaret edemesin.”