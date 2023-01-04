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Aktüel 28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! "Başörtülü" diye ameliyathaneden kovdu
Aktüel

28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! "Başörtülü" diye ameliyathaneden kovdu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde 28 Şubat sürecini hatırlatan skandal bir olay yaşandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 15:54:00 -
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! "Başörtülü" diye ameliyathaneden kovdu

29 Aralık'ta Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Topaloğlu iddiaya göre kendisiyle ameliyata girecek olan başörtülü stajyer doktor S.S.'yi ameliyathaneden kovdu.

Olayın ardından açıklama yapan Topaloğlu, stajyer doktorun ameliyat talimatnamesine uygun kıyafet giymediğini iddia ederek kendisini bu konuda uyardığını söyledi. Topaloğlu, kovma sebebini ise "Kimsenin sokakta günlük yaşamda kullandığı örtü benzeri kıyafetle ameliyata giremeyeceği herkes tarafından bilinmektedir" şeklinde açıkladı.

Eğitiminden mahrum bırakılan ve kıyafeti üzerinden mobbinge uğrayan S.S. şikâyetçi oldu. Topaloğlu soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alındı.

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