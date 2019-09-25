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28 Şubat mağdurlarından gözü yaşlı annelere destek: Bize zulmedenlerle onlara bu acıyı yaşatanların bir farkı yok

Evlatlarını PKK terör örgütünden isteyen gözü yaşlı annelerin eylemine destek veren 28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, " Bizler 28 Şubat'ın genç kızları ve bugünün anneleri olarak acılı annelerimizin direnişini tek yürek olup destekliyoruz." dedi ve ekledi: " 28 Şubat'ta bizim geleceğimize sur örenlerle, bugün annelerimizin yüreğine hançer vuranlar arasında hiç bir farkın olmadığını biliyoruz."

25 Eylül 2019 Çarşamba 21:32
28 Şubat mağdurlarından gözü yaşlı annelere destek: Bize zulmedenlerle onlara bu acıyı yaşatanların bir farkı yok

 Taha Emre Özdemir  Ankara  

Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan acılı annelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemleri devam ederken, onlara bir destek de 28 Şubat Öğrenci Derneği'nden geldi. 

"Bizler 28 Şubat'ın genç kızları ve bugünün anneleri olarak acılı annelerimizin direnişini tek yürek olup destekliyoruz." diyen  28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas, "Diyarbakır HDP İl Binası önündeki annelerin direnişini, PKK'nın tüm tehditlerine rağmen kararlılıkla sürüyor." ifadelerini kullandı.

'28 Şubat'ta bize sur örenlerle Diyarbakır'daki annelerimizin yüreğine hançer vuranların hiçbir farkı yok'

Siyonist güçlerin Anadolu toprakları üzerindeki kirli emellerinin devam ettiğine dikkat çeken Başkan İlyas, şunları söyledi:

"Belki bir dönem, özellikle de darbeler döneminde başarılı olduklarını zannetseler de küllerinden doğan bu aziz millet gerek 28 Şubat'ta gerekse 15 Temmuz'da büyük bir irade ortaya koydu. Şimdiyse güneydoğudaki analarımız ile bu millet yeni bir tarih yazıyor. Analarımız, emperyalist güçlerin bu ülkede oluşturmaya çalıştıkları zulümlere karşı büyük bir gedik açıyor."

"Bizler inanıyoruz ki bu eylemin sonunda annelerimiz tıpkı bu protestonun fitilini ateşleyen Hacire anamız gibi yavrularına kavuşacaktır. 28 Şubat'ta bizim geleceğimize sur örenlerle, bugün annelerimizin yüreğine hançer vuranlar arasında hiç bir farkın olmadığını biliyoruz."

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 21:32
  1. Ankara
  2. 28 Şubat Öğrenci Derneği
  3. HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemler
  4. PKK terör örgütü
  5. Emine İlyas

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