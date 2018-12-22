Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

28 Şubat mağdurlarına iade-i itibar

Uluslararası bir turnuvada sporcularının başarılarını ‘Allahuekber’ diyerek kutladığı için 28 Şubatçı zihniyetin lincine maruz kalan ve uluslararası hakemlik lisansı iptal edilen antrenör 19 yıl sonra Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurmasının ardından mesleğine geri döndü.

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:25
28 Şubat mağdurlarına iade-i itibar

Uluslararası bir turnuvada, 3 sporcusunun elde edttiği birinciliği "Allahuekber" dediği için lisansı iptal edilen antrenör, mesleğine geri döndü. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 1999'da Belçika'daki Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'nda antrenör olarak görev yapan başvurucu hakkında, sporcularının üç birincilik almasının ardından "Allahuekber" dediği gerekçesiyle suç duyurusu yapıldı. Dönemin federasyonu tarafından altı ay hak mahrumiyetiyle cezalandırılan antrenörün lisansı da uluslararası hakem olmasına rağmen iptal edildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuran antrenör, yaşadığı mağduriyetin "28 Şubat zihniyeti"yle doğrudan ilgili olduğunu savunarak, çok sevdiği mesleğini yapamadığını, cezasının kaldırılarak hakemlik lisansının iadesini istedi. Antrenöre ücretsiz avukatlık hizmeti veren KDK ayrıca idare ile arasında köprü kurdu. Tekvando Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda cezası kaldırılan antrenör 19 yıl sonra hakemlik mesleğine döndü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:25
  1. Allahuekber
  2. Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası
  3. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)
  4. 28 Şubat zihniyeti
  5. Tekvando Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kişi başı yıllık 7,6 kilogram balık tüketiyoruz"
    1. "Kişi başı yıllık 7,6 kilogram balık..
    2. Hainlerin 'Sözcü'sünden yine..
    3. PKK'yı korku sardı! 'Bizi..
    4. CHP’den yine seçim hüllesi
    5. HDP belediye başkan adayları 2019..
    6. Vicdan yerlerde! 2 aylık bebek sokağa..
    7. Türk Eximbank 11 bin ihracatçı..
    8. Havacı astsubayların mahrem abisi..
    9. Artık 81 ilin tamamında var! Abone..
    10. 28 Şubat mağdurlarına iade-i itibar
    11. Somali'de intihar saldırısı: 3 ölü, 10..
    12. Türk Telekom hisselerinin devri..
    13. HDP belediye başkan adayları 2019..
    14. Transfer bombası! Fenerbahçe ve Gomis...
    15. HDP belediye başkan adayları 2019..
    16. Doğu Anadolu'da kış
    17. 2018'in asayiş uygulamaları bilançosu
    18. Genç "raketler" olimpiyatlarda ilki..
    19. İran'da piyasayı manipüle eden stokçu..
    20. Bölgeye haçlı batı talip! Suriye’de..
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti