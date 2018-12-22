28 Şubat mağdurlarına iade-i itibar

Uluslararası bir turnuvada, 3 sporcusunun elde edttiği birinciliği "Allahuekber" dediği için lisansı iptal edilen antrenör, mesleğine geri döndü. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 1999'da Belçika'daki Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'nda antrenör olarak görev yapan başvurucu hakkında, sporcularının üç birincilik almasının ardından "Allahuekber" dediği gerekçesiyle suç duyurusu yapıldı. Dönemin federasyonu tarafından altı ay hak mahrumiyetiyle cezalandırılan antrenörün lisansı da uluslararası hakem olmasına rağmen iptal edildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuran antrenör, yaşadığı mağduriyetin "28 Şubat zihniyeti"yle doğrudan ilgili olduğunu savunarak, çok sevdiği mesleğini yapamadığını, cezasının kaldırılarak hakemlik lisansının iadesini istedi. Antrenöre ücretsiz avukatlık hizmeti veren KDK ayrıca idare ile arasında köprü kurdu. Tekvando Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda cezası kaldırılan antrenör 19 yıl sonra hakemlik mesleğine döndü.