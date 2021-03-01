28 Şubat mağdurları haklarının iade edilmesini bekliyor

28 Şubat Kadın Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkemizde 28 Şubat sürecinin hukuksuzluğunun bıraktığı tortuların varlığını sürdürmeye devam ettiği, yargıdan siyasete, eğitimden medyaya kadar her alanda bunun etkisinin hissedildiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yürürlüğe konan 3564 Sayılı Kararname ile 27 Mayıs 1960 darbesinin yarattığı mağduriyetlerin giderilecek olmasının son derece değerli bulunduğunun belirtildiği açıklamada, aynı hassasiyetin ve adımın 28 Şubat Darbesi mağdurları için de atılması talebinde bulunuluyor.

28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Melek İpek tarafından hazırlanan duyurunun tamamı şu şekilde:

“28 Şubat postmodern darbesinin yaraları sarılmalı, haklar iade edilmeli, zararları karşılanmalı!

Ülkemiz 28 Şubat sürecinin yaşanmışlıkları, kırılmaları, hukuksuzluğun bıraktığı tortular varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Başta kadınlar olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin bu konudaki hafızası hâlen tazeliğini korumaktadır. Yargıdan siyasete, eğitimden medyaya kadar her alanda etkisini devam ettiren darbe süreci bugün de Türkiye’nin en önemli sorunlarından biridir.



28 Şubatın 24. yılındayız, o günlerde doğanlar bugün birer yetişkin durumda. Dönemin mağdurlarından vefat eden arkadaşlarımız var. Ortada ciddi bir gecikmişlik var. Dönemsel olarak, birileri hâlen Demokles’in kılıcı gibi bunu bir tehdit unsuru olarak kullanmaktadır, 28 Şubat sürecinde yapılanlar kimi darbeci zihniyetlere ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.



Sayın Cumhurbaşkanımız, 3564 Sayılı Kararname ile 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyonun Çalışma Usul ve Esaslarının yürürlüğe konulması 23/6/2020 tarihli ve 7248 sayılı Kanunun 1.maddesi gereğince, darbenin yarattığı mağduriyetin giderilmesi nokta son derece değerli bir adım atılmıştır.Aynı hassasiyetin ve adımın 28 Şubat Darbesi mağdurları için de atılmasını istiyoruz.

28 Şubat Mağdurlarının Hakları Verilsin Mağduriyetler Giderilsin!

Üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen, halen birçok arkadaşımızın mağduriyetleri, hak kayıpları devam etmektedir. Bu darbe sürecinde binlerce insan yargılandı, yüzlercesi tutuklu kaldı, hüküm giydi. 28 Şubat askeri müdahalesi, uzunca devam eden bir sürecin sonunda gerçekleştirilmiş, her aşamasında toplumsal mühendisliğe başvurulmuştur. Darbe konusunda mahir olan bu zihniyet darbe öncesi tüm basamakları bir bir gerçekleştirilmiş, toplumsal muhalefeti değişik gerekçelerle sindirmeye çalışmıştır.



Bu süreçte;

• 6 milyon kişi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edilmiştir.

• Binlerce kişihaksız soruşturma ve kovuşturmalarla mahkûm edildi.

• Öğrenciler üniversitelerden atıldı, eğitim hakları ellerinden alındı.

• Binlerce kamu görevlisinin işine son verildi, memuriyetten atıldı.

• Sivil toplum kuruluşları kapatıldı, yöneticileri hapse atıldı.



28 Şubat mağdurlarının haklarını tahkim, hukukunu tanzim ve zararlarını tazmin etme iradesi; adaletin, aklın, inancın, ahlakın gereğidir. Haksız ve hukuksuz cezalar affedilme yerine, “yok hükmünde” kabul edilmeli, haklar iade edilmeli, aynı zamanda o dönemde yapılan harcamalar, giderler güncellenerek geri ödenmelidir.Bu konuda oluşturulacak komisyonlara başvurular alınmalı ve maddi kayıpların yanısıra itibar iadesi yapılmalıdır.



28 Şubat Kadın Platformu olarak;



Sayın Cumhurbaşkanımızın, 3564 Sayılı Kararname ile 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini konusunda attığı adımın, 28 Şubat Postmodern Darbesi mağdurları için de atılmasını bekliyoruz. Bu hem hukukun, hem vicdanın hem de adaletin bir gereğidir. Tarihe bu dipnotun düşülmesini sabırsızlıkla bekliyor ve istiyoruz. Binlerce mağdurun temsilcisi olarak bizler bu süreci dikkatle izlemeye devam edeceğiz, hak ve hukuk konusundaki bütün kayıpların telafi edilmesinin takipçisi olacağız.”