28 Şubat kafası Antalya’da hortladı

HABER MERKEZİ

Akdeniz’in en büyük alışveriş merkezi olan Mall Of Antalya AVM’nin güvenliğini sağlayan Hedef Güvenlik isimli şirkette başörtülü personelin çalışmasına izin verilmediği ortaya çıktı. Merkezi İzmir’de olan ve birçok ilde faaliyet gösteren şirkete iş başvuru yapan Selma Ayçiçek’in görüştüğü Güvenlik Müdürü Yalçın Şenel’in, tesettürlü olduğu için kendisini işe alamayacağını, bunun bir şirket politikası olduğunu belirterek, “Burada iki tesettürlü güvenlik personeli vardı. Birisi peruk takıyor, diğeri başını açtı” diye skandal ifadeler kullandığı öğrenildi.

GİDİN TEMİZLİKÇİ OLUN

12 Eylül Perşembe yaşanan skandalı gazetemize anlatan Selma Ayçiçek şunları dile getirdi: “İki hafta önce Perşembe günü iş başvurusu yaptım. Başörtülü olduğum için başvurumun göz önünde bulundurulmayacağı söylendi. Bunu söyleyen Güvenlik Müdürü Yalçın Bey’di. Kendisi ‘yukarısı, yani yönetim böyle istiyor’ dedi. Şirket politikası olarak başörtülü çalıştırılmıyor falan dedi. Kapalı insanlar güvenlik yapamaz dedi. Burada iki tesettürlü güvenlik vardı. Birisi peruk takıyor, diğeri başını açtı. Siz türbanlı çalışacaksanız, temizlik işlerine müracaat edin’ ifadelerini kullandı.”

MÜDÜR İNKAR ETTİ

Aradığımız Yalçın Şenel ise şu savunmayı yaptı: “Öyle bir şey yok. Burada herkes istediği şekilde çalışabiliyor. O hanımefendiye bu cevabı kim verdi bilmiyorum. Ben her zaman burada olmuyorum. Amirlerim oluyor, güvenlik görevlilerine soruyor olabiliyorlar. Ya da kapıdan herhangi bir temizlik görevlisine soruyor olabilirler. Fakat burada öyle başörtülü çalışmayla ilgili bir yasak yok. Bize dünya kadar başvuru geliyor. Burayı karalamak için de bir sürü işlem yapıyorlar. Şimdi burası çok hareketli bir AVM. İşten çıkanlar oluyor, akrabaları, tanıdıkları oluyor. Ondan dolayı karalamak için yapıyorlar. Yönetici olarak kesinlikle öyle bir şeyin olmadığını ifade ediyorum.”