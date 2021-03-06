28 Şubat İzmir'de hortladı! Başörtülü öğrenci okula alınmadı

İzmir’de Bayraklı Cemil Atlas İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi H.N.H. isimli kız öğrenci, başörtülü bir şekilde okula önce öğretmeni tarafından akabinde de okul Müdür Yardımcısı tarafından, “diğer öğrencilere kötü örnek olacağı” gerekçesiyle okula alınmadı.

AVAZTÜRK’ün edindiği bilgilere göre; Cemil Atlas İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi H.N.H., pandemi sebebiyle okullara ara verildiği dönemde kendi rızasıyla başörtüsü takmaya başladı. Başı açık olan annesi, kızının bu kararına itiraz etmeyip saygı duyarak destek verdi. Ancak pandemi sonrası yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle 4 Mart günü gittiği okulunda, başka bir sınıf öğretmeni olan ancak Müzik dersine giren Ercan T. İsimli öğretmen, 4. Sınıf öğrencisi H.N.H’den başını açmasını istedi. Öğrencinin başını açmayacağını söylemesi üzerine öğretmen Ercan T., öğrencisi H.N.H'ye başını örtmesinin yanlış olduğunu belirterek açması için zorladı. Öğrencinin başını açmamak için direnmesine rağmen zorla başı açtırıldı.

Bir sonraki gün olan 5 Mart Cuma günü sabah okuluna giden kız öğrenci H.N.H., bu kez de Okul Müdür Yardımcısı Nilay P.’nin baskılarına maruz kaldı. Müdür yardımcısı Nilay P., öğrenciye başını açmasını, diğer öğrencilere kötü örnek olacağını söyledi. Öğrencinin bu isteği kabul etmemesi üzerine okula almayarak okul girişindeki güven kulübesine oturtan müdür yardımcısı Nilay P., öğrencinin annesi S.P.’yi arayarak, “Senin çocuğun başını açmıyor, başı kapalı okula alamam. Okulda kötü örnek oluyor" ifadelerini kullandı.. Bunun üzerine öğrenciyi, dedesi yarım saat kırk dakika kadar bekletildiği güvenlik kulübesinden alarak evine götürdü.

AVAZTÜRK’e konuşan anne S.P, okullar açılmadan önce kendisinin sınıf öğretmeni ile görüştüğünü ve çocuğunun kapandığını, kendisinin annesi olarak bu durumu normal karşıladığını onların da anlayışlı olmasını istediğini ve üzerine fazla gitmemelerini söylediğini, sınıf öğretmeninin de, yönetimle konuyu görüşeceğini belirttiğini aktardı.