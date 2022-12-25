28 Şubat darbesine ajanlık yaparak hizmet eden travesti Sisi hayvan eyleminde!
İstanbul Yenikapı'da, Sisi lakaplı travesti Seyhan Soylu öncülüğündeki bir grup sözde hayvan haklarını savunmak için eylem düzenledi. Eylemde boynuna tasma takılan eli yüzü kapatılmış bir adam köpek gibi dolaştırıldı.
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28 Şubat sürecinde darbecilerin irtica söylemi ile dindar kesime yönelik baskısına hizmet etmek için ajanlık faaliyeti yürüttüğünü itiraf edip, "Ben 28 Şubat'ın gizli kahramanıyım" diyerek çalışmalarını gururla anlatan travesti Seyhan Soylu, İstanbul Yenikapı'da sözde hayvanseverlere öncülük ederek eylem düzenledi.
Başıboş köpek sorununa ilişkin belediyelerin çalışmalarını hedef alan Soylu eyleme, yanında boynuna tasma taktığı köpek gibi yürütülen bir adamla katıldı.
Travesti Sisi öncülüğündeki grup, "Sessizlerin sesiyiz", "Hayvana işkenceye son", "Sokağıma dokunma", "Hayvanlara adalet" yazılı pankartlar taşıdı.