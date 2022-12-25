  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den flaş Kovid-19 kararı

Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

Fransa Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Bilim insanlarından heyecanlandıran, inanılmaz keşif: Sinir sistemini tasarlamanın yeni bir yolu! İnşaat gibi...

Rusya’nın en büyük dev bankası Sberbank’tan flaş karar! BAE’deki ofislerini kapatıyor! İflas ertelemesi mi?

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor! Komşunun gündeminde KIZILELMA ve ANKA-3 var!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez yapıldı

DSÖ'den salgın adımı: Şaşırtan tarihi kararlara imza attılar! Yeni önlemler alınacak, aşılara erişim hızlanacak!

Paris saldırganı karar değiştirip oraya gitmiş! "Önce göçmenlere saldıracakmış ama..."
Gündem 28 Şubat darbesine ajanlık yaparak hizmet eden travesti Sisi hayvan eyleminde!
Gündem

28 Şubat darbesine ajanlık yaparak hizmet eden travesti Sisi hayvan eyleminde!

İstanbul Yenikapı'da, Sisi lakaplı travesti Seyhan Soylu öncülüğündeki bir grup sözde hayvan haklarını savunmak için eylem düzenledi. Eylemde boynuna tasma takılan eli yüzü kapatılmış bir adam köpek gibi dolaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 23:26:00 - 2022-12-26 00:15:45

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat sürecinde darbecilerin irtica söylemi ile dindar kesime yönelik baskısına hizmet etmek için ajanlık faaliyeti yürüttüğünü itiraf edip, "Ben 28 Şubat'ın gizli kahramanıyım" diyerek çalışmalarını gururla anlatan travesti Seyhan Soylu, İstanbul Yenikapı'da sözde hayvanseverlere öncülük ederek eylem düzenledi.

Başıboş köpek sorununa ilişkin belediyelerin çalışmalarını hedef alan Soylu eyleme, yanında boynuna tasma taktığı köpek gibi yürütülen bir adamla katıldı.

Travesti Sisi öncülüğündeki grup, "Sessizlerin sesiyiz", "Hayvana işkenceye son", "Sokağıma dokunma", "Hayvanlara adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

20
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aladin

İpte sallandirilacak pisliklerden hak kukuk safsatalari dinlemek zorunda kalıyoruz. Yerin dibine batsın böyle adalet.

ERMAN

Sizin o hayvanların tırnağı kadar ederiniz yok. Aşağılık mahlukatlar. Boşuna özenmeyin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 20 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23