28 Şubat artığı Prof. Dr. Metin Kazancı kovuldu!

Ankara Üniversitesi, başörtülü bir öğrenciye “Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?” şeklinde skandal ifadelerde bulunan Prof. Dr. Metin Kazancı’ya ilişkin açıklamada bulundu.

Skandal sözleri ilk olarak Metiner yazmıştı

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Kazancı’nın skandal sözlerini köşesine taşımış ve yaşananları şu şekilde dile getirmişti:

“Sahi siz kimsiniz, imtiyazınız nereden geliyor bay profesör? Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden birinde profesör titri taşıyan bir öğretim üyesi derslerinden birinde evladı yaşındaki kız öğrencisine dönerek son derece buyurgan, sorgulayıcı ve alaycı bir dille, ‘Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?’ diye sorup açıklama istiyor.

Nedir bu şimdi?

Nasıl tanımlamalı bu zihniyeti?

Bir öğretim üyesi kendi ideolojisini zerk ederken kendinden farklı düşünen öğrencilerini tahkir ve tezyif hakkını nereden buluyor?

Tabii bu tarz tahkir ve tezyife yönelik davranışı fakültede sıkıntı oluşturuyor. Dindar öğrenciler haklı olarak tepki gösteriyorlar. Yayınladıkları bildiri, üniversitelerde din ve inanç özgürlüğü bahsinde okunması gereken bir metin hüviyetinde.

Merak etmeyin ey okurlarım, işte o üniversitenin de o fakültenin de o bay profesörün de adını yazıyorum: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Metin Kazancı.”

Ankara Üniversitesi duyurdu!

Konuya ilişkin Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi tarafından bugün yapılan açıklamada, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kazancı’nın görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Üniversitemizde bir öğrencimizin giyim tercihinden dolayı yaşanan üzücü olay hakkında Siyasal Bilgiler Fakültesinde inceleme başlatılmış, inceleme sonucunda olaya neden olan İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesinin üniversitemizde ders vermemesi kararı alınmıştır. Üniversitemizin hiçbir biriminde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın giyim tercihleri ve düşüncesinin tartışma konusu yapılmasına izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz”.