28 Şubat artığı Merdan Yanardağ'dan skandal sözler! 'Valilerin çoğu kadın eli sıkmıyor'

Yeniakit.com.tr

28 Şubat artığı Merdan Yanardağ, Tele 1 canlı yayınında valileri skandal sözlerle hedef aldı.

"Valiler de şunu hiç unutmasınlar. Kendileri devletin ve milletin temsilcileri. Valilerin de dokusu değişti. Cumhuriyetçi vali ne kadar var bilmiyorum." diyen Yanardağ, dini hassasiyeti olan valilerden rahatsızlığından söz etti:

Valilerin önemli bir kısmının kadın eli sıkmadığı, kiminin eşinin başının kapalı olduğu, çoğunun belli bir eğitimden geçtiği iddia ediliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO