Cumhuriyet Bayramı sebebiyle her yıl 28 Ekim yarım, 29 Ekim ise tam gün resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu sebeple yarın resmi tatilin saat kaçta başlayacağı araştırılıyor.

28 Ekim Cuma günü resmi tatil saat kaçta başlayacak?

28 Ekim Cuma günü okullar, noterler, bankalar, PTT, hastane poliklinikleri, sağlık ocakları yarım gün açık olacak. Resmi tatil kurumlara göre farklılık gösterse de genellikle 12.00 ya da 13.00 gibi başlıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman resmi tatil oldu?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.