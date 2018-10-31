0553 313 94 23
impression

27 senedir , kayıp oğlunu arıyor

Malatya'da oturan Hüsne Almaz, 27 yıl önce 3 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Selçuk Almaz'ın bulunmasını istiyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:41
27 senedir , kayıp oğlunu arıyor

Alaattin- Hüsne Almaz çiftinin 5 çocuğundan ortancası olan Selçuk, 1991'de 3 yaşındayken Fuzuli Caddesi'nde davulcunun peşinden gittiği sırada iddiaya göre kimliği belirsiz kişi tarafından kaçırıldı. O günden beri çocuklarından haber alamayan Hüsme Almaz, geçen yıl akciğer kanserine yakalandı. Oğlundan kalan elbiseler, birkaç kare fotoğraf ve tek kırık oyuncağına bakarak ağlayan Almaz, ölmeden oğlundan bir haber almak istediğini söyledi. Şuan 30 yaşında olan oğlunun arkadaşlarıyla birlikte sokaktayken kaçırıldığını anlatan Hüsne Yılmaz, "Yavrum diri diri gitti. Ne ölüsünü buldum, ne dirisini. Ciğerimi kopardılar" dedi.

'ÖLMEDEN GÖZÜMLE BİR GÖREYİM'

Oğlunun kaçırıldıktan 6 yıl sonra eve telefon açan bir kişinin, ismi 'Fatih' olarak değiştirilen Selçuk'un, Elazığ, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde parklarda çalıştırıldığını anlattığını ifade eden Hüsne Almaz, şunları söyledi:

"Benim adımı çağırdılar. Geldim 'Hüsne hanım sen misin?' dedi. Dedim 'Benim.' 'Sizin çocuğunuz vardı kayboldu, sarışısın güzel bir çocuktu' dedi. Dedim 'Evet öyle.' Dedi 'Adını Fatih koydular, Elbistan, Elazığ, Doğanşehir'de parklarda çalıştırıyorlar.' Yalvardım ne istiyorsanız verelim? Dedi ki 'Benim başımı uçururlar, söyleyemem.' Yavrumu kopardılar benden. Yavrumu elimden aldılar. Ciğerimi kopardılar. Allah rızası için kim götürdüyse yavrumu geri getirsinler, davacı olmayacağım. Yavrumu ölmeden gözümle bir göreyim istiyorum."

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 18:41
  1. Kahramanmaraş
  2. Malatya
  3. Elazığ
  4. malatya
  5. malatya hüsne almaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YÖK öğretim görevlisi atama şartları
    1. YÖK öğretim görevlisi atama şartları
    2. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    3. Hipnoz nedir?
    4. Dünyada ilk 6 arasına girdi!..
    5. Çocuk eğitiminde ceza ve korku ne..
    6. Anlamasını, konuşmasını hızlandırması..
    7. Şoke eden olay! 'Baba yanına..
    8. Tezsiz yüksek lisans nedir?
    9. TSK bombalıyor! 23 terörist öldürüldü
    10. Gaziantep'te 'katalog evliliği' yapan..
    11. Samsun'da tartıştığı babası tarafından..
    12. Ankara'da bedelli askerlik kuyruğu 1..
    13. Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı
    14. Köri olumlu sonuç verdi!
    15. İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı..
    16. Ordu'da esrarengiz zehirlenme: 1 kişi..
    17. 27 senedir , kayıp oğlunu arıyor
    18. Suudi Başsavcı Muceb İstanbul'dan..
    19. Bartın'da yediği yiyecekten zehirlenen..
    20. Putin uyardı: Sonuçları ağır olacak
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur