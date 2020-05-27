27 Mayıs darbesiyle ilgili Yusuf Alabarda'dan çarpıcı paylaşım! O maaşlar geri alınmadı

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, 27 Mayıs ile ilgili yaptığı paylaşımda, ömür boyu senatörlük ile ödüllendirilen darbecilerin aldığı kucak dolusu maaşları ailelerinden geri almayan sistem ile darbelerle yeterli mücadele edilemeyeceğini bildirdi.

Yusuf Alabarda konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Menderes'i asarak şehit edenler ailesinden yağlı urganın parasını, devletin masrafı diye geri almış iken, ömür boyu senatörlük ile ödüllendirilen darbecilerin aldığı kucak dolusu maaşları ailelerinden geri almayan sistem darbeler ile yeterli mücadele edemez. #27MAYIS"

İşte o tweet: