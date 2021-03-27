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Korona Virüs 27 Mart Koronavirüs tablosu ve il il risk haritası son durum
Korona Virüs

27 Mart Koronavirüs tablosu ve il il risk haritası son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 13-19 Mart tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor. 27 Mart Koronavirüs tablosu ve il il risk haritası da yayınlandı. İşte 27 Mart hasta ve vefat eden sayısı, il il koronavirüs haritası

Yeniakit Publisher
2021-03-27 22:04:00 -
27 Mart Koronavirüs tablosu ve il il risk haritası son durum

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. 27 Mart'ta koronavirüs vefat sayısı kaç oldu?

27 Mart Koronavirüs tablosu ve il il risk haritası

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, vaka ve vefat sayılarından korkutan bir artış olduğu görülürken, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı. Vefat eden sayısı ise 151 olarak kaydedildi, ağır hasta sayısı 1886 oldu. Öte yandan haftalık koronavirüs vaka sayısı tablosunda bazı illerde yaşanan vaka artışı tedirginliğe neden oldu.

13-19 MART HAFTALIK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25'ten 251,12'ye, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a, İzmir'de 78,57'den 111,41'e yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vakanın başını çeken Samsun'da oran 508,97 oldu.

Samsun'u Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova takip etti. Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Ankara ve İzmir ise ilk kez kırmızı renge döndü.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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