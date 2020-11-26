Cuma saat kaçta? | Cuma namazı için camilere gidecek olan milyonlar yaşadıkları illerde öğle namazı saatini araştırıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta? | İstanbul Cuma saati | Ankara Cuma saati

27 Kasım cuma namazı saat kaçta?

İSTANBUL CUMA NAMAZI VAKTİ 12.57

ANKARA CUMA NAMAZI VAKTİ12.41

İZMİR CUMA NAMAZI VAKTİ 13.04

ANTALYA CUMA NAMAZI VAKTİ 12.50

ZONGULDAK CUMA NAMAZI VAKTİ 12.45

TRABZON CUMA NAMAZI VAKTİ 12.14

ARTVİN CUMA NAMAZI VAKTİ 12.05

KARS CUMA NAMAZI VAKTİ 12.00

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI VAKTİ 12.12

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65 yaş üstü cuma namazına gidecek mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlar 81 ilde 10.00-13.00 saatleri arasında soağa çıkabiliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar cuma namazına gitmelerinin yasak olup olmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların cuma namazına gidebileceklerini duyurdu. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara namazlarını evde kılmalarını tavsiye etti.