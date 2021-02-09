27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri belli oldu mu?
27. Dönem POMEM sınavı tarihleri açıklandı! Polislik sınavı başvurusunu tamamlayan adaylar 27. Dönem POMEM polislik giriş yerleri açıklandı mı sorusunun cevabını araştırıyor. 27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri belli oldu mu?
27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacaktır. 27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
2021 POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
27. Dönem POMEM sınav yerleri henüz belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayımlandığında haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz.
2021 POMEM sınavı ne zaman?
27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.