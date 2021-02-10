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Ekonomi 27. dönem POMEM sınav giriş belgesi açıklandı mı?
Ekonomi

27. dönem POMEM sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Polislik sınavı başvurusunu tamamlayan adaylar 27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, 27. dönem POMEM sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 18:16:00 -
27. dönem POMEM sınav giriş belgesi açıklandı mı?

27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek POMEM sınavı için geri sayım sürüyor. Adaylar sınav yerlerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.

27. dönem POMEM sınav giriş yerleri belli oldu mu?

27. Dönem POMEM sınav yerleri henüz belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayımlandığında haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz.

Polis Akademisi'nden gelecek son açıklama şöyle;

"27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır. Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Adaylar 8-24 Aralık 2020 tarihlerinde başvuru işlemlerini tamamlamıştı. Polis Akademisi Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek olan 27. Dönem POMEM alımları ilgili olarak ilk aşama olan sağlık kontrolü ise 15 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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