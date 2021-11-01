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Aktüel 27. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PA.edu.tr POMEM sonuç ekranı
Aktüel

27. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PA.edu.tr POMEM sonuç ekranı

POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Kasım ayının girmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren polis adayları, 27. dönem POMEM başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman erişime açılacağının heyecanı içinde. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak 27. dönem polis adayı alımlarına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:09:00 - 2021-11-01 16:10:40
27. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PA.edu.tr POMEM sonuç ekranı

POMEM açıklandı mı? PA.edu.tr POMEM sonuçları. 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları tarihi için heyecanlı bekleyiş sona erdi.  Toplamda 8 bin polis alımı yapılacak olup bunlardan lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın olacak. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 08-21 Aralık 2021 tarihleri arasında pa.edu.tr adresinden ön başvurular tamamlanmıştı. 27. Dönem Pomem alımları kapsamında polis olmak isteyen binlerce vatandaş 8 - 21 Aralık tarihleri aralığındaki başvurularının ardından Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde yapılmıştı. 

27.dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

POMEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilecek?

Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce adayın heyecanla beklediği tarih yaklaştı. 

POMEM mülakat sınavı nasıl yapılıyor?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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