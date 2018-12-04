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27 çocuk ailesine teslim edildi, 215 kişi tutuklandı!

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kasım ayı içerisinde yaptığı operasyonlarda 27 kayıp çocuk bulunarak ailesine teslim edilirken, 215 şahıs da tutuklandı.

04 Aralık 2018 Salı 17:04
27 çocuk ailesine teslim edildi, 215 kişi tutuklandı!

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kasım ayında gerçekleştirdikleri operasyonda 215 şahıs tutuklanırken, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde suça ve suçlulara karşı başlatmış olduğu operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında ekipler kasım ayında 3 bin 917 şahsı sorguladı. Bunlardan bin 85 tanesi gözaltına alınan şahıslardan 215’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 863 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 27 kayıp çocuk bulunarak ailesine teslim edildiği belirtildi.

“97 şahıs yakalandı”

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada ise başta ‘Yağma’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ., isimli şahıs, yine ‘Yağma’ suçundan suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.T., ‘Hırsızlık’ suçundan suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E., ‘Yağma’ suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. , ‘Hırsızlık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. K., ‘Hırsızlık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G., ‘Kişiyi hürriyetten yoksun kılma’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. , ‘Hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N., ‘Yaralama’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 97 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Cephanelik çıktı

Öte yandan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kasım ayı içerinde yaptıkları ‘Şok’ uygulamalarında 37 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız tüfek, 17 adet kurusıkı tabanca ile, 265 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olarak aranan 9 motorsiklet ele geçirildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:04
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  8. ruhsatsız tüfek

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