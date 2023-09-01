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Ekonomi 26 şubesi vardı! Dev firmanın mağazaları satılıyor
Ekonomi

26 şubesi vardı! Dev firmanın mağazaları satılıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-01 14:59:00 -
26 şubesi vardı! Dev firmanın mağazaları satılıyor

Migros, İzmir'de üretim ve satış yapan Hobi Parfümeri'nin şube ağının büyük çoğunluğunun kiralama haklarını devralma kararı aldı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Türkiye'nin en önemli market zincirlerinden Migros, Ege Bölgesi'nde önemli bir büyüme adımı atıyor.

İzmir'de üretim ve satış yapan Hobi Parfümeri'nin şube ağının büyük çoğunluğunun kiralama haklarını devralıyor.

Resmi süreci başlatan ve Rekabet Kurumu'ndan onay alan Migros, böylece Hobi Parfümeri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 22 adet mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin devralacak.

1988 yılında kozmetik sektöründeki yatırımlarına başlayan Hobi Parfümeri, 20'si İzmir'de 26 mağazaya sahip.
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