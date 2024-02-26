26 Şubat 2010: Gai Eaton'un (Sidi Hasan Abdullah) vefatı (Britanualı Yazar ve Diplomat)

Gai Eaton 1 Ocak 1921 tarihinde Lozan İsviçre’de dünyaya gelmiştir. Britanyalı yazar ve diplomat olan GaiEaton 29 yaşında Müslüman olmuştur. Müslüman olduktan sonra ismini Sidi Hasan Abdullah Abdülhamid olarak değiştirmiştir. Charterhouse and King’s College, Cambridge’de eğitim alan Eaton, uzun yıllar Jamaika ve Mısır’da öğretim görevlisi, gazeteci ve diplomat olarak çalışmıştır.







Askerlik hizmetinden sonra Vedanta, Taoizm ve Zen Budizm’le alakalı yazılar kaleme alan Gai Eaton, büyük düşünür Rene Guénon’un eserleriyle tanışır. Bir süre Jamaika’da bulunduktan sonra bazı ailevi sebeplerle önce İngiltere’ye dönen Eaton’a arayışı içinde olduğu şeyin Çin ya da Hindistan’da değil İbrahimi gelenek içerisinde olduğu söylendiğinde ilkin tereddüt eder.







Onun İslam’a ve özelde tasavvufa olan ilgisi yakın çevresi tarafından tepkiyle karşılanır. Martin Lings’e gelerek Şahadet getireceğini ifade eder. 1951’de 29 yaşında iken İslam’la müşerref olur ve ismini Sidi Hasan Abdullah Abdülhamid olarak değiştirir.



26 Şubat 2010’da Rabbine kavuşana dek Londra’daki İslam Kültür Merkezinde yöneticilik vazifesini yürütür.