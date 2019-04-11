26. ISF Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası - Kızlarda Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, klasman maçında Hırvatistan ekibini 10-0 yendi- Erkeklerde Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle yaptığı klasman maçını 5-0 kazandı



İSTANBUL (AA) - Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası'nda Türk takımları oynadıkları klasman maçlarını kazandı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da süren şampiyonada, kızlarda Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hırvatistan ekibini 10-0 yendi. Erkeklerde de Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle yaptığı müsabakadan 5-0 galip ayrıldı. Şampiyonada yarın Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunanistan takımıyla, Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi ise İtalya ekibiyle klasman maçı yapacak.

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