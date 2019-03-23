26. ISF Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası - Erkeklerde Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, kızlarda da Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek



ANKARA (AA) - Sırbistan'da, 4-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 26. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımlar belirlendi. Türkiye Okul Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Aydın'da düzenlenen Okul Sporları Futbol Genç Erkekler ve Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında erkeklerde Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, kızlarda ise Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Bu sonuçla iki takım, şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek şampiyonada erkeklerde 24, kızlarda da 16 takım mücadele verecek. Guatemala'da, 2015 yılında düzenlenen ISF Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda erkeklerde Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi şampiyon olmuştu.

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