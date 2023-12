26 Aralık 1978: Mustafa İsmail'in vefatı (Mısırlı Hâfız)

Mustafa İsmail, 17 Haziran 1905 yılında, Garbiyye bölgesi, Sinta şehri Mit Gazal köyünde dünyaya gelmiştir. On iki yaşına gelmeden tüm Kur’an’ı ezberleyerek hafız oldu. Tecvit ve kıraat ilminin ilk basamaklarını üstadı İdris Fahir’den öğrendi.



1917 yılında İdris Fahir, Mustafa İsmail’in babasının evindeydi ve babası Mustafa’dan Kur’an okumasını istedi. O da uzun bir tilavet yaptı. Tilavetini çok seven babası üstat İdris Fahir’e hediyeler sundu. 16 yaşındayken tecvidi bitirdi ve on kıraatin hepsini bilmekteydi.







Şeyh Muhammed Rifat, Mustafa İsmail’i ilk dinlediğinde onun tilavetini çok beğendi. Sonraları Üstat Mustafa İsmail Kahire’ye geldi ve Abdulfettah Şaşai’nin yanında bir tilavet yaptı. Bu tilavet orada bulunan her kesim tarafından beğenildi. Bu beğenenler içerisinde Kral Faruk da vardı. Sesini çok beğendi ve henüz Mısır radyosunda okumamışken Kral Faruk onu sarayın özel Kur’an karisi olarak tayin etti. Kral Faruk’tan sonra Muhammed Enver Sedat da Mustafa İsmail’in sesine hayrandı. Öyle ki 1977’de Kudüs’e yaptığı bir ziyarette Mustafa İsmail’i de yanında götürdü.







Mustafa İsmail Kur’an okumak için yirmi beş ülkeye yolculuk yaptı. Bu ülkelerden bazıları Türkiye, Malezya, Tanzanya, Almanya ve Amerika’dır. 1960 yılında Kudüs’e gitti ve Miraç gecelerinde Mescid’ul Aksa’da Kur’an tilavetleri yaptı. Lübnan, Suriye, Mısır, Malezya ve Tanzanya devlet büyükleri tarafından Liyakat Nişanı aldı.

Mustafa İsmail’den, tüm Kur’an tertil olarak, yavaş okuma olarak (Mucevved) stüdyoda kaydedilmiştir. Çeşitli mekânlarda yapmış olduğu 1300’ün üzerinde tilaveti bizlere ulaşmıştır. Bu tilavetler içerisinde üç saatten fazla okumuş olduğu kıraatler de vardır.