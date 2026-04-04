253 bin lira ceza kesildi! Çakarla yakalandı, ehliyetsiz çıktı
253 bin lira ceza kesildi! Çakarla yakalandı, ehliyetsiz çıktı

İstanbul Beykoz’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta izinsiz çakar sistemi bulundu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu da belirlenirken, toplam 253 bin 392 lira ceza uygulandı.

İstanbul Beykoz’da trafik denetiminde durdurulan bir araçta, izinsiz kullanılan çakar sistemi ortaya çıktı.

 

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir araçta izinsiz 'çakar' olarak bilinen ışıklı uyarı sistemi bulunduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde aracın çakar tertibatının kullanımı için herhangi bir resmi izninin bulunmadığı ortaya çıktı. Sürücünün de geçerli bir sürücü belgesine sahip olmadığı anlaşıldı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; 'izinsiz çakar tertibatı kullanmaktan' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmaktan' işlem yapıldı. Toplamda 253 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

 

Öte yandan araç, 30 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Tam 770 bin TL ceza! Plakasını kapatıp trafikte terör estirdi
Tam 770 bin TL ceza! Plakasını kapatıp trafikte terör estirdi

Aktüel

Tam 770 bin TL ceza! Plakasını kapatıp trafikte terör estirdi

Siz sakın yapmayın! Trafikte kavga çok pahalıya patladı: 1 milyon lira ceza, 2 tutuklama
Siz sakın yapmayın! Trafikte kavga çok pahalıya patladı: 1 milyon lira ceza, 2 tutuklama

Gündem

Siz sakın yapmayın! Trafikte kavga çok pahalıya patladı: 1 milyon lira ceza, 2 tutuklama

Adıyaman'da zincirleme trafik kazası! 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da zincirleme trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Yerel

Adıyaman'da zincirleme trafik kazası! 5 kişi yaralandı

