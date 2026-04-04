253 bin lira ceza kesildi! Çakarla yakalandı, ehliyetsiz çıktı

İstanbul Beykoz’da trafik denetiminde durdurulan bir araçta, izinsiz kullanılan çakar sistemi ortaya çıktı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir araçta izinsiz 'çakar' olarak bilinen ışıklı uyarı sistemi bulunduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde aracın çakar tertibatının kullanımı için herhangi bir resmi izninin bulunmadığı ortaya çıktı. Sürücünün de geçerli bir sürücü belgesine sahip olmadığı anlaşıldı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; 'izinsiz çakar tertibatı kullanmaktan' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmaktan' işlem yapıldı. Toplamda 253 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan araç, 30 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.