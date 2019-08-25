25.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُٓوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْۖ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُۖ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler.

Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki?

Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.

(Âl-i İmran suresi, âyet:135) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Nasıl istersen öyle yaşa, fakat bil ki, bir gün mutlaka öleceksin.

Kimi seversen sev ama unutma ki, bir gün ondan ayrılacaksın.

Dilediğin gibi davran, lâkin şu da her zaman hatırında olsun ki, her yaptığının karşılığını mutlaka göreceksin."

(Hakim, Müstedrek, 4/360)