25 yaşında 73 ülkeyi gezdi, özel izinle Kuzey Kore’ye gitti

23 yaşından bu yana kendini dünyayı gezmeye adayan maceraperest Gökhan Yıldırım, iki yıl içerisinde 73 ülke gezdi. Tecrübelerini Youtube kanalından takipçileriyle paylaşan gezgin, son olarak özel izinle girilebilen Kuzey Kore anılarını aktardı.

Yeni yerler ve kültürler keşfetmeyi bir tutku haline getiren 25 yaşındaki Gökhan Yıldırım, 23 yaşında okulunu dondurarak kendini dünyayı gezmeye adadı. İki yıl boyunca Kuzey Kore’den Hindistan’a, Kenya’dan Tanzanya ve dünyanın sonu olarak adlandırılan Patagonya’ya giden gezgin, toplam 73 ülkeyi kendi imkanlarıyla ziyaret etti. Son olarak dünyanın en kapalı ülkesi olarak tanımlanan ve yalnızca özel izinle giriş yapılabilen Kuzey Kore’yi ziyaret eden Yıldırım, Kuzey Kore’ye giden ilk birkaç gezginden biri oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle seyahatlerine bir süreliğine ara veren Yıldırım, salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte başlayacak yeni normal dönemde 193 ülkeyi de gezmeyi hedefliyor.

"Kuzey Kore sanıldığı gibi tehlikeli bir ülke değil"

Gökhan Yıldırım, Instagram üzerinden tanıştığı bir takipçisinin daveti üzerine, yalnızca özel izinle girilebilen ve tehlikeli olduğu öne sürülen Kuzey Kore’ye yaptığı 5 günlük ziyarete dair çarpıcı izlenimleriyle dikkat çekti. Gezgin, pek çok önyargının dile getirildiği ülkedeki deneyimlerini şöyle aktardı: "Kuzey Kore, genellikle sıkı yaptırımları ve agresif tavırlarıyla gündeme gelen, nükleer testlerin yapıldığı tehlikeli bir ülke olarak medyaya yansıtılıyor. 6 aylık yoğun bir uğraş sonrası alabildiğim izinle Türkiye’den Kuzey Kore’ye giden ilk birkaç Türk seyahatseverden biri olarak benim yerinde gözlemlediklerim tüm bunların sadece birer söylenti olduğu ve Kuzey Kore’nin tehlikeli bir ülke olmadığı yönünde. Sanılanın aksine Kuzey Kore, kolluk kuvvetlerinin eşliği olmadan rahatça gezebildiğim, çocuklarla parklarda koşup oynayabildiğim ve kendimi güvende hissettiğim bir ülkeydi. Gözlemlediğim en ilginç şey ise Kuzey Kore halkının ülkelerine olan yoğun sevgileri ve gösterdikleri saygıydı."

"Kendi imkanlarınızla gezebilmek için milyarder olmanıza gerek yok"

Kendi imkanlarıyla nasıl gezdiği konusunda çok fazla soru alan Yıldırım, bu yolda ona destek verenin gezmeye olan tutkusu olduğunu ifade etti. Genç gezgin, "Mutluluğun yolu, içinizdeki sese kulak vermekten ve tutkularınızın peşinde koşmaktan geçiyor. Ben de gezmeye olan tutkumla, hangi uçağın hangi klasmanında yolculuk edeceğime veya hangi otellerde hangi şartlarda kalacağıma önem vermeden, yalnızca görmek istediğim bir ülkede bulunmayı lüks sayarak yola çıkıyorum. Bu süreçte sosyal medyada tanıştığım dünyanın çeşitli ülkelerindeki insanlardan da destek alıyor, kimi zaman önerilerini alıyor, kimi zaman evlerine konuk oluyorum. Yani kendi imkanlarınızla gezebilmek için milyarder olmanıza gerek yok; sadece tutkularınızın peşinden gidecek kadar cesaretiniz olsun, yeter." dedi.

Sırada Kongo, Ruanda ve Uganda var

Koronavirüs salgını kapsamında alınan sosyal izolasyon tedbirleri nedeniyle seyahatlerine ara vermek zorunda kalan gezgin, salgının kontrol altına alınmasının ardından başlayacak yeni normal dönemde Kongo, Ruanda ve Uganda’ya gitmeyi planlıyor. Bu süreçte ulaşım ve konaklama için ciddi önlemler alacağını belirten Yıldırım, "Salgın nedeniyle en büyük tutkuma bir süreliğine de olsa ara vermek durumunda kaldım. Ancak normalleşmeye doğru adım adım giderken Afrika gezisi için hazırlıklarımı yapmaya başladım. Çıkacağım yeni macerada önceliğim ise hijyen. Kullanacağım ulaşım araçlarından konaklayacağım yerlere, çizeceğim rotalardan gezi esnasında kullanacağım siperlik, maske ve dezenfektan gibi ürünlere, her şeyi titizlikle araştırıyor ve planlıyorum. Bu süreçte farklı ülkelerin salgın sonrası yeni normal yaşantılarını keşfedecek olmak da beni çok heyecanlandırıyor." dedi.