25 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı Elazığ merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde genç bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle 25 metre yüksekteki kayalardan yere çakıldı.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde, N.D. (23) adlı kadın, henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede gezen N.D., Balakgazi Anıtı'nın yanına geldiğinde yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklardan bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri merdiven uzatarak yaralı N.D.'yi bulunduğu yerden aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.D., ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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