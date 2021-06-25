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Sağlık 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum
Sağlık

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 25 Haziran koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte; 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 19:36:00 - 2021-06-25 19:53:29
25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 56 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 630 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

25 Haziran koronavirüs tablosu 

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 56 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 473’e yükseldi.

Toplamda 59 milyon 667 bin 586 test yapıldı. Bugün yapılan 222 bin 936 testten 5 bin 630 yeni vaka sayısı, 477 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 398 bin 878, bugün iyileşen 7 bin 184 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 261 bin 892’ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 737 olduğu açıklandı.

24 Haziran koronavirüs tablosu şu şekilde:

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