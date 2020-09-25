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Gündem 25 Eylül Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Gündem

25 Eylül Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

25 Eylül Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı. Son 24 saatin verilerine göre; 73 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 20:13:00 - 2020-09-25 20:16:21
25 Eylül Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

Türkiye'nin 25 Eylül tarihine ait Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı.

Toplam vefat sayısı 7 bin 858'e çıktı

Son 24 saatin bilançosuna göre; ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 73 kişi hayatını kaybetti.

Böylece ülkemizde virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 7 bin 858'e yükseldi.

Bin 665 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 311 bin 455'e ulaştı.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden paylaştığı 24 Eylül 2020 tarihine ait koronavirüs tablosu:

 

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