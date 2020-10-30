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Aktüel 25. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali başladı
Aktüel

25. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:20:12 -
25. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali başladı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrinde, bu yıl 25'incisi düzenlenen Türk Kültür ve Sanat Festivali, Türk bayrağının Boston Belediye Meydanı'na çekilmesiyle başladı.

Türk Cumhuriyet Günü kapsamında 1996'dan bu yana her yıl düzenlenen festival, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl dijital platforma taşındı.

İnternet üzerinden yapılan açılış töreninde konuşan Festival Kurucu Direktörü ve New England Türk Amerikan Kültür Derneği Başkanı Erkut Gömülü, Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali'ni 25 yıldır kesintisiz düzenlediklerini vurgulayarak, "Festival olarak çeyrek yüzyılı geride bırakıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Boston'ın Türkiye Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen de Türk Kültür ve Sanat Festivali'nin kentte artık bir gelenek haline geldiğini belirterek, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın en iyi yolunun kültür ve sanat olduğunu söyledi.

Sanal törene, eyalet valiliği ile Boston Belediyesi ve Meclisinden temsilciler de katıldı.

- Festivalde 40'a yakın belgesel ve kısa film gösterilecek

29 Ekim-15 Aralık'ta yapılacak Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali'nde "Anadolu'nun Renkleri" temalı programlar yer alacak.

Festival çerçevesinde 40'a yakın belgesel ve kısa filmden oluşan bir yarışma dijital platform üzerinden seyirciyle buluşacak, Ayasofya ve Kariye camilerinin tanıtımı, yöresel Anadolu mutfağı üzerine sunumlar, dans atölyeleri, fotoğraf ve resim sergileri düzenlenecek.

Etkinliklere ilişkin detaylı bilgiye "http://www.BostonTurkishFestival.org" adresinden ulaşılabilecek.

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