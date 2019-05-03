24. Spor Şenlikleri kupa töreniyle sona erdi 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) tesislerinde gerçekleştirildi.

3 Mayıs 2019 tarihleri arasında Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) tesislerinde gerçekleştirildi. Şenlikler, müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcu ve takımlar için düzenlenen kupa töreniyle sona erdi.

Kupa törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Spor Şenliği KoordinatörüDoç. Dr. Reşat Kartal, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Bezci, Şenlik Yürütme Kurulu Üyeleri katıldı.



24. Spor Şenliğinde dereceye giren takım ve sporcular ise şöyle:Kadınlar 3x3 basketbol’da Birinci Yabancı Diller Yüksekokulu, ikinci Eğitim Fakültesi, üçüncü Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; erkekler 3x3 basketbol’da birinci Diş Hekimliği Fakültesi, İkinci Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, üçüncü, Tıp Fakültesi oldu.Kadınlar Voleybol’da birinci Tıp Fakültesi, ikinci Eğitim Fakültesi, Üçüncü Hemşirelik Fakültesi, Erkekler Voleybol’da Tıp Fakültesi birinci, ZiraatFakültesi İkinci Aydın İktisat Fakültesi üçüncü oldu. Halı Saha Futbol Turnuvasında birinci Aydın İktisat Fakültesi, ikinci Ziraat Fakültesi, üçüncü Atça Meslek Yüksekokuluoldu.

Satrançta Dereceye Giren Sporculardan birinci Muhammet Kırmaz - Tıp Fakültesi, ikinci Oğuz Tuncay-Mühendislik Fakültesi, üçüncü İbrahim Müezzinler – Aydın İktisat Fakültesi

Masa Tenisi Personelde Dereceye Giren Sporculardan birinci Hasan Eren – Veteriner Fakültesi, İkinci Hulki Başaloğlu -Tıp Fakültesi, üçüncü Soner Pehlivan – Fen-Edebiyat Fakültesi

Masa Tenisi Öğrencilerde Dereceye Giren Sporculardan birinci Kerem Aydoğdu-Yabancı Diller Yüksekokulu, ikinci İbrahim Furkan Koyuncu -Aydın Meslek Yüksekokulu üçüncü Halit Erocak - Eğitim Fakültesi

Tenis Kadın Personelde Dereceye Giren Sporculardan Tıp Fakültesi personeli Esra Gökdağ birinci, Sema Başak ikinci, Tülay Şahin üçüncü oldu.

Tenis Erkek Personelde Dereceye Giren Sporculardan birinci Muhittin Turan- Aydın MYO, ikinci Musa Dirlik- Tıp Fakültesi, üçüncü, Okay Başak - Tıp Fakültesi,

Tenis Kadın Öğrencilerde Dereceye Giren Sporculardan SBF öğrencileri Yadigar Ülker birinci, Gözde Güner ikinci, Sinem Sorgun üçüncü oldu.

Tenis Erkek Öğrencilerde Dereceye Giren Sporculardan SBF öğrencilerinden birinci Nazım Mert Deniz, ikinci Arda Şeref, üçüncü Hamit Ünal oldu.

Dereceye giren sporcu ve takımlara kupa, madalya ve katılım belgeleri katılımcılar tarafındanverilirken Kupa töreninde müsabakaları yöneten Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile Spor Şenliği Yürütme Kurulu üyelerine günün anısına madalya ve teşekkür belgesi Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Aydın tarafından takdim edildi.

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