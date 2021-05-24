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Sağlık 24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı ve can kaybı
Sağlık

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığınca açıklanan 24 Mayıs koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 523 vaka tespit edildi, 178 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 19:59:00 - 2021-05-24 20:33:24
24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti.

Son koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 178 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 446’a yükseldi.

Toplamda 52 milyon 594 bin 333 test yapıldı. Bugün yapılan 216 bin 655 testten 7 bin 523 yeni vaka sayısı, 702 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 194 bin 10 olduğu, bugün iyileşen 10 bin 3 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 34 bin 316’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 745 olduğu açıklandı.

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