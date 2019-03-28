24 Haziran'ı bilen şirketten son anket! İşte bomba sonuçlar...
31 Mart yerel seçimleri öncesi ORC Araştırma, son seçim anketini paylaştı. İşte sonuçlar...28 Mart 2019 Perşembe 15:32
Yaptığı saha araştırmasında, 24 Haziran seçimlerini bilerek adından söz ettiren ORC Araştırma, 31 Mart ile ilgili yaptığı son anketini paylaştı.
Buna göre İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı adayları yarışı önde bitiriyor.
14 bin 760 kişi ile yüz yüze yapıldı
Araştırma 21-27 Mart tarihleri arasında tam 14 bin 760 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmelerle yapıldı.
YORUM YAZ