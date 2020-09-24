24 Eylül Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Türkiye'de açıklanan son 24 saatin koronavirüs bilançosuna göre; 74 kişi daha hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 24 Eylül koronavirüs (Covid-19) tablosu açıklandı.
Toplam vefat sayısı 7 bin 785'e çıktı
Son 24 saatin verilere göre ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkemizde virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 7 bin 785'e yükseldi.
Bin 721 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 309 bin 790'a ulaştı.
İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden paylaştığı 24 Eylül 2020 tarihine ait koronavirüs tablosu: