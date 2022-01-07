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Gündem 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 24 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 21:38:00 - 2022-01-07 21:40:13
24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında iki farklı zamanda lastik bot ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna aldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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