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Korona Virüs 24 - 30 Nisan il il koronavirüs haftalık vaka haritası
Korona Virüs

24 - 30 Nisan il il koronavirüs haftalık vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İl il koronavirüs risk haritası: İşte Sağlık Bakanlığı illere göre 24-30 Nisan corona vaka sayısı ve İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 22:50:00 -
24 - 30 Nisan il il koronavirüs haftalık vaka haritası

İllere göre haftalık vaka sayısı ( 24 - 30 Nisan 2021) İl il koronavirüs haftalık vaka haritası en çok ve en az olan iller hangileri? İstanbul, İzmir, Ankara haftalık vaka sayıları!

24 - 30 Nisan il il koronavirüs haftalık vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 24-30 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." ifadesine yer verdi.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

Haftalık verilere göre, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yar aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Kırklareli'de 498,7, Tekirdağ'da 489,89, Çanakkale'de 439,11, Kocaeli'nde 437,65 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Şırnak'ta 46,12, Şanlıurfa'da 70,25, Mardin'de 76,4, Siirt'te 79,14, Van'da 90,75 olarak kayıtlara geçti.

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