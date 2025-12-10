  • İSTANBUL
Yerel 23 yıldır kayıp olan tarihi Cin Camisi'nin kitabesi bulundu
23 yıldır kayıp olan tarihi Cin Camisi'nin kitabesi bulundu

AA
AA Giriş Tarihi:
23 yıldır kayıp olan tarihi Cin Camisi'nin kitabesi bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesindeki tarihi Cin Camisi'nin 2002 yılından bu yana kayıp olan kitabesi bulundu.

Tokat'ın Niksar ilçesindeki tarihi Cin Camisi'nin kayıp olan kitabesinin bulunduğu bildirildi.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Danişmentliler döneminden kalma, Gümüştekin isminin geçtiği ilk ve tek kitabe olan Cin Camisi kitabesinin 13 Mart 2002'den bu yana kayıp olarak değerlendirildiği belirtildi.

Tokat Valiliği koordinesinde kaymakamlık işbirliği ve İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü başarılı operasyon sonucunda kitabenin bulunarak devlet korumasına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletin tüm birimleri kültürel değerlerimize sahip çıkma kararlılığını sürdürecek, milletimizin ortak tarihi mirasının korunması için çalışmalar aynı hassasiyetle devam edecektir. Vatandaşların duyarlılık göstermeleri ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik gayretlere destek olmaları büyük önem taşımaktadır."

