23 yıl sonra gelen adalet! Terör gazisinin hukuk zaferi

Hakkari 2. Dağ ve Komando Taburu 5. Dağ ve Komando Bölük Komutanlığı emrinde askerlik görevini yaparken 4 Aralık 1996 tarihinde Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen operasyonda teröristlerce atılan roketle sol ayak tabanına ve koltuk altına isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralanarak sakat kalan, buna rağmen SGK tarafından malul sayılmayan Bekir Kurt’un açtığı dava tam 23 yıl sonra zaferle sonuçlandı. Sol ayak tabanındaki kıkırdak parçalanan, kıkırdak nakli olmasına rağmen sol ayağındaki sakatlık kalıcı hale gelen Bekir Kurt’a, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca 18/01/1997 tarihli ve 185 sayılı Nakdi Tazminat Komisyon kararı ile tazminat ödendi.

SGK, reddetti

Hayatını sol ayağındaki sakatlık nedeniyle diğer sağlıklı insanlar gibi geçiremeyecek olan Bekir Kurt, Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak malul sayılmasını istedi ancak Kurt’un talebi reddedildi. Bunun üzerine, Terörle Mücadele Mağduru Malul Sayılmayan Gaziler İçin Adalet Platformu’nun desteğiyle, avukat Tamer Mahmutoğlu tarafından konu Mahkemeye taşındı. Yapılan yargılama sonucunda Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından verilen 03/07/2019 tarihli ve 2018/2453 E., 2019/1385 K. sayılı Karar ile Bekir Kurt’un 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malulü olduğuna hükmedildi. Kurt, tam 23 yıl sonra vazife malullüğü haklarına kavuşarak büyük bir sevinç yaşadı.

Karar, diğer mağdurlar için de emsal olacak

Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin kararını Akit’e değerlendiren Terörle Mücadele Mağduru Malul Sayılmayan Gaziler İçin Adalet Platformu Hukuk Müşaviri avukat Tamer Mahmutoğlu, bu kararın aynı durumda olan terör mağduru kişiler için de emsal olacağını söyledi.

Mahkeme kararıyla haklarına kavuşan Gazi Bekir Kurt ise Akit’e yaptığı açıklamada, 23 yıl sonra da olsa haklarına kavuşmaktan mutlu olduğunu belirterek; “Vatan için canımı yine olsa seve seve ortaya koyarım. Şehitlerimizin kanıyla rengini alan Ay Yıldızlı Al Bayrağımızın kıyamete kadar göklerde dalgalanması için ölmeye hazırım” dedi.

Vazife malulü sayılmayan 19 bin mağdur var

Türkiye’de terör saldırısında yaralanan ancak vazife malulü sayılmayan yaklaşık 19 bin mağdur olduğunun altını çizen Terörle Mücadele Mağduru Malul Sayılmayan Gaziler İçin Adalet Platformu Başkanı Mustafa Gazim ise Kurt için verilen karar ile bir mağdurun daha sevindiğini belirterek, bu şekilde yaralanan ancak ilgili kurumlarca vazife malulü sayılmayan kişilerin mutlaka haklarını aramaları gerektiğini söyledi.

Tüm mağdur gazilere umut olan o karar!

Bekir Kurt’un tüm mağdur gazilere de umut olan hukuk zaferiyle sonuçlanan mahkeme süreci şöyle gelişti: Kurt’un vazife malulü sayılması kararını veren Ankara 5. İdare Mahkemesince; “(…) Bakılan davada; Mahkememizin 24/06/2019 tarihli ara kararı ile, davacının hakem hastane olarak belirlenen Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkinin yapılarak 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ve Dereceleri Hakkında Nizamnameye göre herhangi bir dereceye girip girmediğinin ve giriyorsa hangi dereceye girdiğinin saptanmasına karar verilmiş olup, bu ara kararı gereği anılan hastanece sunulan 24/06/2019 tarih ve 2616 sayılı sağlık kurulu raporunun tanı hanesinde ‘sağ ayak bileği (taks) kıkırdak lesyon ostootif’ ve karar hanesinde ‘1053 sayılı vazife malullüklerinin nevileri ve dereceleri hakkındaki nizamnameye göre 6. derece 304. maddeye kısmen uyduğu tespit edilmiştir’ şeklinde görüş bildirildiği görülmüştür. Bu durumda; aylık bağlanabilmesi davacının 3713 sayılı Kanuna 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek 3. ve Geçici 17. maddeler uyarınca aylık bağlanması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin SGK işleminin hukuka aykırı olduğuna’ karar verilerek Bekir Kurt’un vazife malulü sayılmasına hükmedilmiştir” denildi.