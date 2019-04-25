0553 313 94 23

23 yıl sonra dünyaya iki gözüyle baktı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Salih Akkuş’un göz kapağı düşüklüğü nedeniyle doğuştan kapalı olan sol gözü, gerçekleştirilen başarılı ameliyatla açıldı.

25 Nisan 2019 Perşembe 18:55
23 yıl sonra dünyaya iki gözüyle baktı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Salih Akkuş’un göz kapağı düşüklüğü nedeniyle doğuştan kapalı olan sol gözü, gerçekleştirilen başarılı ameliyatla açıldı.


Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyünde ikamet eden Salih Akkuş’un sol göz kapağı doğduğu günden beri kapalıydı. Göz kapağı düşüklüğü nedeniyle doğuştan sol gözü kapalı olan 23 yaşındaki Akkuş, tedavi için başvurduğu Tatvan Devlet Hastanesinde sağlığına kavuştu. Salih Akkuş, gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde 23 sonra ilk kez iki gözüyle görmeye başladı. Yapılan başarılı ameliyat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren, başarılı ameliyat ve tedavilerle bölgeye iyi bir sağlık hizmet sunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Hastanede yeni bir başarılı ameliyat daha gerçekleştirdiklerini kaydeden Başhekim Eren, “23 yaşında genç bir hasta bize başvurdu. Doğuştan beri sol göz kapağının düşüklüğü sebebiyle bir gözünü hiç kullanamıyordu ve o gözü hiç görmüyordu. Hatta bu sebeple engelli olarak eğitim öğretim görmüş, askerlikten muafiyet almış. Bu hastamızın daha önce başvurduğu merkezlerde ameliyat planlanmamış. En son bizim göz hastalıkları polikliniğimize başvurdu. Göz doktorumuz ve plastik cerrahi doktorumuz hastamız için ameliyat planladı. Bölgede ilk kez yapılan, bacaktan alınan deri ile göz kapağı düşüklüğü ameliyatı gerçekleştirildi. Bu deri parçasının göz kapağı iç kısmına yerleştirilmesiyle hastanın görme şuuru ortadan kaldırılmış oldu. Ameliyat çok şükür başarılı geçti ve hastamızın durumu gayet iyi. Görme fonksiyonları düzeldi ve şuanda her iki gözünü de kullanabiliyor. Hastanemizde ve bölgemizde bu şekil ilk defa gerçekleştirilen ameliyatlar ve tedavilerin olması bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da daha güzel işlemler ve daha ileri tekniklerle, daha başarılı ameliyatlar ve tedaviler gerçekleştirmeyi umut ediyoruz” dedi.


Ameliyatı, Plastik ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Mehmet Emin Atlı ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Düşünür, “Hastamız göz kapaklığı düşüklüğü şikayetiyle bize geldi. Plastik Cerrahi Uzmanı Mehmet Emin Atlı ile birlikte yaptığımız değerlendirmede bu ameliyatı seçtik. Bacağından aldığımız doku ile göz kapağını biraz yukarıya kaldırdık. Ameliyat başarılı geçti ve şuan iki gözü görüyor. İnşallah bundan sonra böyle gözü açık bir şekilde hayatına daha güzel devam edecek. Hastamızın sağlık durumu iyi ve takiplerimizi devam ettireceğiz” dedi.


Çocuğunun doğuştan beri bir gözünün kapalı olduğunu ve görmede çok sorun yaşadığını ifade eden baba Bedrettin Akkuş ise, “Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyünden buraya geldik. Çocuğumun sol gözü doğuştan beri kapalıydı, göz kapağı açılmıyordu ve bir gözü görmüyordu. Bu nedenle askere alınmadı ve bugüne kadar da hiçbir ameliyat yapılmadı. Çocuğumu buraya getirdim, Allah razı olsun buradaki doktorlar çok ilgilendiler ve bu ameliyatı yaptılar. Şuan iki gözü de görüyor, çocuğum çok mutlu ve ben de çok memnunum” diye konuştu.


Bir gözü kapalı olarak doğan ve 23 yıl sonra yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuşan Salih Akkuş da, göz kapağı açılmadığı için etrafı göremediğini, şuan etrafa rahat bir şekilde bakabildiğini, bir gözünün biraz bulanık gördüğünü ve kısa sürede daha iyi görebileceğini umut ettiğini ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 18:55
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırında terör operasyonu
    1. Suriye sınırında terör operasyonu
    2. Binali Yıldırım'dan AK Parti'nin..
    3. Yanarak ölen tanker sürücüsünün..
    4. Avukat Bulut, Osman Sarıgün davasında..
    5. Hakkari'deki Türkiye Paintball..
    6. FETÖ'cüler AYM albümünde!
    7. Zara’da Sivas Kongresi’nin 100. yılı..
    8. Trabzon eski Baro Başkanına FETÖ’den 6..
    9. Van’ın ilk MEKİİF’19 fuarı kapılarını..
    10. Trabzon'da kayıp kızın cesedi..
    11. Avrupa Bilardo Şampiyonası başladı
    12. Acımasızca dövüştürülen köpeklerin..
    13. Denizli'de seyir halindeki otomobil..
    14. Vali Kaymak: “Tek amacımız..
    15. Taha Akgül: "Minderin kangalıyım"
    16. Ayvalık’ta son üç günde 41 mülteci..
    17. Sokak oyunları Gürsu’da canlandırıldı
    18. Neymar'dan eski takımına müjde: Geri..
    19. Kargı’da bilim fuarı açıldı
    20. Şampiyon güreşçinin Kangal köpeği ilgisi
    21. ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan,..
    22. Bilecik’te “Girişimcilik ve Kariyer”..
    23. İstanbul Valiliğinden, küçük kıza..
    24. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Roman..
    25. Tur otobüsü otomobille çarpıştı: 2..
    26. Katar'dan "İsrail'in ihlallerini..
    27. 23 yıl sonra dünyaya iki gözüyle baktı
    28. Aselsan MGEO Mühendislik Grup Başkanı..
    29. Rusya'da hareketli anlar! Öldürüp..
    30. 9 milyar lira yatırımla 48 yeni..
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’