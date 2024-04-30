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Gündem 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı… Peki bunlar ne olacak?
Gündem

23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı… Peki bunlar ne olacak?

Yeniakit Publisher
2024-04-30 11:51:00 - 2024-04-30 11:52:07

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında etek giyen ve peçe takan 4 erkek öğrenciye yönelik olarak okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı. Ancak tek rezillik bu değil, 23 Nisan gösterilerinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinde aynı provokasyona devam edildi. Kamuoyu diğerlerine de soruşturma açılıp açılmadığı konusunda MEB'den acil açıklama bekliyor.

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Görüntüler tartışma konusu olurken Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

GÖRÜNTÜLER YAYILINCA HAREKETE GEÇİLDİ

Reşadiye'de 23 Nisan dolayısıyla Bereketli İlkokulu'nda "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip peçe takarak oynadı. Daha sonra görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, erkek öğrencilerin etek giyip peçe takarak yaptığı gösteriyle ilgili okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

PEKİ BU GÖRÜNTÜLER NE OLACAK?

İstanbul Ümraniye'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sergilenen bir koreografi gösterisi izleyenlerin tepkisini çekti. Ümraniye Şehit Askeri Çoban İlkokulu’ndaki kutlamada ahlaki değerlere aykırı şekilde küçük kız ve erkek öğrencilerin cinsel temalı gösterisi ciddi rahatsızlık oluşturdu. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile bağdaşmayan görüntülerde cinsellik çağrışımlı hareketeler sergilenmesi sadece bu okula ait değil. Bu gösterileri düzenleyenlerden de hesap sorulmalıdır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DİLAN POLAT ŞARKILI 23 NİSAN

Karaman’da da Dilan Polat'ın şarkısıyla dans eden bir çocuğun polis kıyafeti giymiş başka çocuklar tarafından gözaltına alınır şekilde götürüldüğü gösteri de bunlardan bir tanesi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında ortaya çıkan absürt ve Milli egemenlik ve çocuk bayramı ile uzaktan yakından ilgili olmayan görüntüler Hakkında Milli Eğitim bir işlen yaptı mı? Bu konuda Türk milleti neden bilgilendirilmiyor?

ÇOCUKLARI ÖNCE SOYDULAR

23 Nisan’da sergilenen bu rezil olayların haberleri bitmiyor. Kapalı minik kızları sahnede pantolonlarının çıkartılması sonra da soyundurup göbek attırılmaları hangi vicdansız yüreklerin eseri?

SONRA DANSÖZ KIYAFETİ GİYDİRDİLER

Çanakkale’de 23 Nisan etkinliğinde mini minicik kız çocuklarına dansöz kıyafeti giydirilip yarı çıplak göbek attırıldı. Düzenlenen programda; adeta dansöz kıyafetleri giydirilen küçük kız çocukları, festival alanına gelenlere dans gösterisi yapmaya iten kişiler hakkında da bir soruşturma açıldı mı?

ERKEK DANSÖZ KIYAFETLİ ÇOCUKLAR SADECE BU OKULDA MI?

Sadece Tokat’ta değil, geçtiğimiz aynı rezalet geçtiğimiz yıl Van’da da yaşandı. Van'da bir ilkokulda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde kendini bilmez öğretmenler erkek çocuklarını Mezdeke müziği ile dansöz gibi oynattılar. Sadece Tokat’taki rezilliğe mi soruşturma açıldı? Diğerlerine de soruşturma açıldıysa kamuoyu neden bilgilendirilmedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda acil bir açıklama yapması gerekiyor.

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Erkek öğrencilere etek giydirdiler! O ildeki 23 nisan kutlamaları için soruşturma açıldı

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