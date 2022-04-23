23 Nisan'da eczaneler açık mı, Bugün eczaneler çalışıyor mu?

23 Nisan 2022 Cumartesi eczanelerden ilaç alacak olanlar “23 Nisan’da eczaneler açık mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Resmi tatillerde gerek kamu bankası gerekse özel bankalar olsun tüm bankalar ulusal bayramlarda kapalı oluyor. Peki 23 Nsan’da eczaneler açık mı, kapalı mı?

Eczaneler bugün açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatildir, dolayısıyla 23 Nisan 2022 Cumartesi günü nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalıdır.

23 Nisan eczaneler çalışyor mu?

Alışveriş merkezlerindeki eczaneler de dahil olmak üzere dükkanlar bağlı olduğu bölgedeki eczanenin çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uyuyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda PTT, kargolar, noterler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi daireler kapanmaktadır.

Bugün kargolar çalışıyor mu?

Kargo dağıtımı bugün var mı? 23 Nisan günü resmi tatilinde bazı kurumlar çalışmaya ara verirken kargolardan açıklama bekleniyor.

Yurtiçi Kargo tarafından konu ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Instagram hesabı üzerinden sorulan bir soruya, ’23 Nisan Cumartesi günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecektir.’ denildi. Diğer kargo firmalarından konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Kargo şubelerinin açık olması bekleniyor.