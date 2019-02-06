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23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2019

2019'a girdiğimizden beri resmi tatil günleri öğrenciler ve çalışanlar tarafından merak ediliyor. 2019’un ilk resmi tatili her yıl olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olacak. Peki 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan haftasında kaç gün tatil olacak? İşte 23 Nisan'a ilişkin detaylar...

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:50
23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2019

2019'a girdiğimizden beri resmi tatil günleri öğrenciler ve çalışanlar tarafından merak ediliyor. 2019’un ilk resmi tatili her yıl olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olacak. Peki 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan haftasında kaç gün tatil olacak? İşte 23 Nisan'a ilişkin detaylar...

23 Nisan hangi güne denk geliyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı  bu sene salı gününe denk geliyor ve resmi tatil olacak. Tatil planı olan çalışanlar ise 22 Nisan pazartesi gününde izin alabilirse 4 günlük bir tatil yapabilecek. 

23 Nisan'ın önemi

 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” çok büyük önem taşımaktadır. Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.
Büyük önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar’ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:50
  1. 23 Nisan
  2. 23 Nisan Çocuk Şenliği
  3. 23 Nisan'ın önemi
  4. 23 Nisan 2019
  5. 23 Nisan hangi güne denk geliyor?
  6. 23 Nisan tatil mi

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