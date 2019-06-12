23 Haziran son İstanbul seçim anket sonuçları | İstanbul'da son durum ne?

Türkiye 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için nefesini tuttu. YS, İstanbul seçimleri için açıkladğı seçim takvimi devam ederken, AK Parti ve MHP’nin adayı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti, HDP ve FETÖ ve PKK’nın da desteğini esirgemediği Ekrem İmamoğlu 16 Haziran Paza günü İsmail Küçükkaya’nın moderetörlüğünde ber araya gelmeye hazırlanırken, 23 Haziran İstanbul İBB seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Konsensus Araştırma Şirketi, Optimar ve MAK Danışmaklık İstanbul seçimlerine ilişkin son durumu açıkladı. İstanbul seçimlerinde son durum ne? Binali Yıldırım oy oranı, Ekrem İmamoğlu anket sonuçlarında son gelişme.

Son İstanbul yerel seçim 2019 anket sonuçları | 23 Haziran AK Parti CHP ne kadar oy alıyor? Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 23 Haziran’da yeniden yapacağı İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için heyecan dorukta. Abdulkadir Selvi yazısında İstanbul seçimlerine ilişkin son durumu yazdı. Binali YıldırımEkrem İmamoğlu karşılaşması, Binali YıldırımEkrem İmamoğlu TV, Binali YıldırımEkrem İmamoğlu oy farkı, Binali YıldırımEkrem İmamoğlu sonuçları, Binali YıldırımEkrem İmamoğlu anket sonuçları merak edilmekte. İşte Abdulkadir Selvi’nin 23 Haziran istanbul seçimlerine ilişkin son dakika anket sonuçlarına ilişkin analizi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan yazısını kaleme almadan önce üç anket şirketinin yöneticisiyle konuştuğunu belirtti ve 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimde iki 'K'nın öne çıktığını söyledi. Selvi'nin aktardığına göre Konsensus Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Sarı, ortak canlı yayının belirleyici görüşünde. Genar Başkanı İhsan Aktaş, Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir ve Sarı, kararsız seçmenin üzerinde durdu. Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Canlı yayın ne kadar etkili olacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Kamuoyu araştırma şirketleri, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın çıkacağı tartışma programından sonra yeni bir anket yapmayı planlıyorlar" ifadesini kullandı.

Yıldırım İmamğlu karşılaşmasının etkisi ne olur?

Selvi şöyle devam etti: "Çünkü iki adayın çıkacağı programın kararsız seçmen üzerinde etkili olacağı düşünülüyor. Konsensus Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Sarı, tartışma programının yüzde 3'lük bir oy oranını etkileyeceği görüşünde. 31 Mart seçimlerinde iki aday arasındaki farkın binde 1.5 olduğu dikkate alınırsa, yüzde 3 devasa bir oran demek. Adayların performansı kadar programı yönetecek olan İsmail Küçükkaya'ya da tarihi bir görev düşecek. Adaylar yüzde 3'ü yarı yarıya mı paylaşacak? Yok. Kim daha başarılı bir performans gösterirse yüzde 3'ten büyük dilimi alacak.

Ortak yayın kimin işine yarar?

Hem Binali Yıldırım'ın hem Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda canlı yayın deneyimi var ama iki adayın karşılıklı tartışması farklı bir olay. O nedenle adaylara Amerikan başkanlarının tartışmalarını izleyip geçmişte bu tür tartışmaları yönetmiş olan televizyoncuların deneyimlerinden yararlanmalarını öneririm. Çünkü bunlar şampiyonluk maçına benzer. Kim vatandaşa daha çok güven vermeyi başarırsa, kim daha sakin ve saygılı olursa, kim rakibini zor durumda bırakacak hamle yapmayı başarırsa, stüdyodan İstanbul Belediye Başkanı olarak çıkabilir. Murat Sarı, 1994 seçimlerinde yapılan açık oturumların Erdoğan'a kazandırdığının tespit edildiğini anlattı. 'TV'deki tartışma programından önce Erdoğan, yüzde 22 seviyesinde çıkıyordu. Ancak yayındaki başarısı ona 3 puan kazandırdı. Yüzde 25'le seçimi kazandı' dedi.

Kararsız seçmen kime oy verecek?

Yazıya oturmadan önce 3 kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle konuştum. Genar Başkanı İhsan Aktaş, Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı ve Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, bundan sonraki sürecin kararsız seçmeni etkilemeye dönük olacağı üzerinde durdular. İstanbul seçimlerinin sonucunu sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen belirleyecek. Ancak bu seçmenin bir bölümü yine gitmeyecek. Partiler 24 Haziran'da oy kullanmış ama 31 Mart'ta sandığa gitmemiş olan yüzde 4'lük dilim üzerinde duruyorlar."

MAK Danışmanlık İstanbul seçim anket sonuçları

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi’nin 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre 23 Haziran'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde. 15 ve 20 Mayıs arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 50,3, Binali Yıldırım yüzde 48,2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 0,75 oy alacağı öngörülüyor. Mehmet Ali Kulat, yaptığı paylaşımda, “Savcı Sayan haklı. Bu çalışmaların tamamı 10 gün kadar öncesine ait. Seçime kadar pek çok değişkenle aradaki makas kapanacağı gibi, bu makas daha da açılabilir. İstanbul seçimleri an itibariyle kimse için çantada keklik değil” şeklinde konuştu.