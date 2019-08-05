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23. geleneksel Çamköy boğa güreşleri nefes kesti

Germencik Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 23’üncüsü düzenlenen geleneksel Çamköy boğa güreşleri heyecan dolu müsabakalara sahne oldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:13
23. geleneksel Çamköy boğa güreşleri nefes kesti

Germencik Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 23’üncüsü düzenlenen geleneksel Çamköy boğa güreşleri heyecan dolu müsabakalara sahne oldu.



Yetiştiricileri tarafından büyük bir özenle yetiştirilen 66 adet şampiyon boğa 33 müsabakada mücadele etti. Çevre il ve ilçelerden Germencik Çamköy Mahallesine akın eden güreşseverler Çamköy Arena’da gerçekleşen mücadeleleri ilgi ve heyecanla takip etti. Yöre kültüründe önemli bir yeri olan boğa güreşlerine katkılarından dolayı Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkür eden vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi. Galibiyete uzanan boğaların şampiyonluk kupalarını Germencik Belediyesi adına müsabakaları takip eden aynı zamanda güreş tertip komisyonunda bulunan Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan takdim etti.



Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in katkılarıyla düzenlenen 23. Geleneksel Çamköy Boğa Güreşlerine Germencik Belediyesini temsilen katılan ve tertip komisyonunda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan güreşleri değerlendirdi. Bircan “Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Geleneksel Çamköy Boğa Güreşlerine katılım gösteren tüm boğa yetiştiricileri ile güreş alanını dolduran misafirlerimize teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Fuat Öndeş’in hassasiyetle yaklaştığı ve yöre kültüründe önemli bir yeri olan boğa güreşlerimiz, gerek sosyal anlamda vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği bir ortam yaratması gerekse ilçemizin tanıtılması açısından çok önemli bir organizasyondur. Yarışmalara katılan tüm boğa yetiştiricilerine tekrardan teşekkür eder, galibiyete uzanan arkadaşlarımızı tebrik ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:13
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