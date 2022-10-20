22 yıldır trafiğe otomobilini çıkartmıyor! Yok artık...
Elazığ'da bir vatandaş, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 13 bin kilometredeki 2000 model otomobiline gözü gibi bakıyor.
Elazığ'da bir vatandaş, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 13 bin kilometredeki 2000 model otomobiline gözü gibi bakıyor.
Elazığ’da yaşayan Ali Hıdır Özgür, bir arkadaşının 2000 yılında aldığı ve garajında muhafaza ettiği 13 bin kilometredeki Şahin İE model aracı satın aldı.
Aldığı otomobili kilometre yazmasın diye çekici ile galerisine getiren Özgür, otomobile gözü gibi bakmaya başladı. 22 yıldır trafiğe çıkartılmayan otomobil fabrikadan ilk çıktığı gibi duruyor.
"Her sabah temizliğini yapıyoruz"
Galeride başka araçlarının olduğunu fakat sadece buna önem verdiğini aktaran Ali Hıdır Özgür, ''Her sabah temizliğini yapıyoruz. Araçta toz olmasını istemiyoruz. Fiyatta anlaşacağımız rakamlar olursa da satacağız'' dedi.
Aracın 2000 model İE serisi olduğunu belirten Özgür, şöyle dedi: ''Araca bu zamana kadar hiç tüp takılmamıştır. Kilometresi 13 bindedir. 2000 yılında bir vatandaş bu aracı alarak garajında muhafaza etmiş. Sadece bakımları için dışarı çıkarmış. Muayene zamanı geciktirmeden yaptırmış. Çok fazla kullanılmamış.
"Biz aracı bulunduğu kapalı garajdan gidip teslim aldık. Yağ ve su bakımlarını yaptık. Şu anda aracın herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten aracımızda boya ve değişeni yok. Kilometresi 13 binde, bu aracın emsali Türkiye’de yok." "Galerimizde diğer araçlarımız kirli olsa da çok önemli değil. Fakat bu araç temiz olmalıdır. Her sabah geldiğimizde aracımızı temizliyoruz. Bu araca gözümüz gibi bakıyoruz. Üstünde bir toz olması dahi bizi rahatsız ediyor. Böyle bir araç insanın eline kolay geçmez"
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