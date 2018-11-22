22 yaşındaki mahkum hastanede firar etti!
Kütahya'da tedavi için cezaevinden hastaneye götürülen 22 yaşındaki mahkum Murat E. firar etti.22 Kasım 2018 Perşembe 11:54
Kütahya'da tedavi için cezaevinden hastaneye götürülen mahkum firar etti.
Alınan bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumunda rahatsızlandığını söyleyen mahkum Murat E. (22), infaz koruma memurlarınca Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Dalgınlıktan faydalandı
Murat E, hastane görevlilerinin dalgınlığından yararlanarak firar etti.
Çalışma başlatıldı
Polis ekipleri, firari mahkumun yakalanması için çalışma başlattı.
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