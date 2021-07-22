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Gündem 22 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı
Gündem

22 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı 22 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 21:14:00 -
22 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'de 22 Temmuz günü 214 bin 196 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 9 bin 586, vefat sayısı ise 52 oldu. İyileşen sayısı ise 5 bin 93 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 155 bin 309'u birinci doz, 21 milyon 635 bin 725'i ikinci doz, 3 milyon 696 bin 807'si üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 487 bin 841'e yükseldi.

Bakan Koca'dan uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada aşının önemine yine vurgu yaptı ve artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz" dedi.

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