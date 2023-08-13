22 çocuğun cinsiyeti değişti iddiasına cevap

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, üniversitenin akademik kadrosunda yer alan doktorların, 18 yaş altındaki 22 çocuğun cinsiyetlerini değiştirdiği iddiasına yanıt verdi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yayımlanan haber üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Prof. Tükek, işlemin gerçekleştirildiği hastaların ameliyatlarının dışarıda yapıldığını ve kendilerine daha sonra başvurulduğunu ifade etti.

Prof. Tükek’in paylaşımı şöyle:

“Çalışmada ifade edilen mastektomi olguları da maalesef dışarıda ameliyatı yapılıp bizim kurulumuza başvuran hastalardır. Kurulumuz da bu hastalar için bilim, tıp ve yasalar çerçevesinde hareket ederek aileler ile birlikte en doğru kararı vermeye çalışmıştır.“

ABD'de tartışma çıkardı

Washington Eyalet Senatosu, 18 yaşından küçük çocukların trans olmasına izin veren ve ebeveynlerin söz hakkını elinden alan yasa tasarısını onaylanmıştı.

Bu yasa tasarısı uyarınca, eğer 18 yaşından küçük bir çocuk trans olduğunu söyler ve ebeveynleri trans ameliyatları olmasına/ilaç kullanmasına izin vermezse, eyalet yetkilileri, çocuğu ebeveynlerin elinden alıp trans işlemleri olması için götürecek ve trans sığınma evlerine yerleştirecek.

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