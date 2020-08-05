22 ayar bilezik ne kadar? 5 Ağustos güncel altın alış ve satış fiyatları
22 ayar bilezik ne kadar? 5 Ağustos güncel altın alış ve satış fiyatları haberin detayında yer alıyor. Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Altının ons fiyatı 2000 doları gördü ve altın fiyatları yükseldi. Dünya piyasalarını alt üst eden altın fiyatlarını sizler için derledik. Yatırımcılar ve düğün yapacaklar "Altın alınmalı mı?" sorusunu sorarken, altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Peki ama bugün altın ne kadar? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları...
Başta koronavirüs olmak üzere Çin ve ABD arasında yaşanan gerilim, altın fiyatlarını etkiledi. Tarihi bir rekora imza atan altının gramı 450 lirayı gördü.
*Önce alış, daha sonra satış fiyatları yazılmıştır.
GRAM ALTIN
- 450,53
- 450,65
22 AYAR BİLEZİK
- 416,00
- 421,00
CUMHURİYET ALTINI
- 2.950,70
- 3.000,40
YARIM ALTIN
- 1.475,40
- 1.504,90
ÇEYREK ALTIN
- 741,50
- 754,90
REŞAT ALTIN
- 2.989,47
- 3.039,85
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 412,98
- 428,95
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 255,54
- 296,61
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