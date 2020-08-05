22 ayar bilezik ne kadar? 5 Ağustos güncel altın alış ve satış fiyatları haberin detayında yer alıyor. Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Altının ons fiyatı 2000 doları gördü ve altın fiyatları yükseldi. Dünya piyasalarını alt üst eden altın fiyatlarını sizler için derledik. Yatırımcılar ve düğün yapacaklar "Altın alınmalı mı?" sorusunu sorarken, altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Peki ama bugün altın ne kadar? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları...